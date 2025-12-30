El Kremlin señaló que no es necesario presentar pruebas del supuesto ataque fallido que habría realizado Ucrania contra una residencia de Vladimir Putin.
“No creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo, que … fue derribado”Dimitry Peskov,. Portavoz del Kremlim
Así lo dijo Dimitry Peskov, portavoz del Kremlim, luego de que desde el gobierno ruso aseguraron que hubo intentos fallidos el 28 y 29 de diciembre, mismo fin de semana en el que Volodímir Zelensky se encontraba con Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, Estados Unidos.
Desde Rusia también ha afirmado que Donald Trump se molestó a conocer el supuesto ataque.
Ucrania niega que haya existido ataque contra residencia de Putin
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que Rusia no ha presentado pruebas porque en realidad no se produjo el ataque que aseguran se intentó realizar con 91 drones.
“Rusia aún no ha proporcionado pruebas plausibles de sus acusaciones sobre el supuesto ataque de Ucrania la residencia de Putin y no lo harán porque no hay ninguna. No se produjo ningún ataque de ese tipo”Andrii Sybiha. Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania
Rusia afirma que ataque contra Rusia también es contra diplomacia de Trump
Dimitri Peskov, vocero del Kremlin, también afirmó que el presunto ataque de Ucrania está dedicado a las fuerzas diplomáticas de Donald Trump.
“No se dirige personalmente contra Putin… esto también está dirigido contra Trump y tiene como objetivo obstaculizar los esfuerzos por promover una solución pacífica al conflicto ucraniano”Dimitri Peskov. Vocero del Kremlin
Cabe recordar que el ataque que asegura Rusia fue fallido, ha sido el pretexto de Vladimir Putin para anunciar que cambiará su postura ante las negociaciones para un acuerdo de paz.
Rusia dijo que no se va a levantar de las negociaciones pero revisará su posición.
Desde el gobierno de Rusia varios funcionarios han anunciado que el ataque a la residencia estatal ubicada en Novgorod no va a quedar sin respuesta.