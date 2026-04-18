Desde Madrid, España, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró no arrepentirse de apoyar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y hasta de darle su premio Nobel de la Paz.

Mientras que en contraparte, María Corina Machado defendió su rechazo al presidente de España, Pedro Sánchez tras negarse la venezolana a reunirse con el mandatario europeo.

“No me arrepiento”: María Corina Machado sobre apoyo a Trump

En conferencia de prensa, María Corina Machado fue firme al declarar “no me arrepiento” sobre el apoyó que ha dado a Donald Trump, además de decir nuevamente que el presidente de los Estados Unidos se merece el premio Nobel que le cedió.

A lo que María Corina Machado insistió que Trump es un líder que se puso en riesgo, así como a sus propios ciudadanos para darle paz a Venezuela.

“Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, uno, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump”. María Corina Machado

Incluso María Corina Machado aseguró que tanto ella como el pueblo venezolano le estarán agradecidos por siempre a Trump.

“Y eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradecemos, por lo tanto, no, no me arrepiento”. María Corina Machado

📺María Corina Machado dice que no se arrepiente de haberle dado su Nobel a Trump: "Hay un líder en el mundo que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump. Y los venezolanos siempre lo recordaremos y lo agradeceremos" pic.twitter.com/mqmDBOxJvf — EL PAÍS (@el_pais) April 18, 2026

María Corina Machado rechaza a Sánchez “un encuentro no debía hacerse”

En contraparte, y tras refrendar su apoyo a Trump, María Corina Machado refrendó su rechazo a Sánchez, pues “un encuentro no debía hacerse”.

Al asegurar María Corina Machado que “las declaraciones de Barcelona confirman que ese encuentro no debía hacerse” con Pedro Sanchez, y dejando entrever que prefería tener reuniones con los opositores del gobierno del presidente de España, tal y como lo ha hecho.

Asimismo, María Corina Machado criticó no sólo a Sánchez, sino también a los demás presidentes que se reunieron en Barcelona asegurando que existen “actores que cuestionan, obstaculizan y amenazan el proceso democrático”.