La tensión entre Irán y Estados Unidos escaló nuevamente luego de que autoridades iraníes aseguraran haber lanzado misiles contra un buque estadounidense en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

De acuerdo con reportes oficiales iraníes, el ataque habría sido una advertencia directa a la presencia militar de Washington en la zona.

Esto en medio del conflicto regional que involucra también a Israel y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el cierre del estrecho de Ormuz y supuestos ataques iraníes.

Irán presume ofensiva, pero Estados Unidos la desmiente

AFP reportó que Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de lanzar dos drones contra un petrolero de su empresa ADNOC en el estrecho de Ormuz y condena el ataque.

No obstante, esta situación forma parte de una cadena de reclamos contradictorios: Irán afirmó atacar una fragata estadounidense; Estados Unidos lo desmiente y mantiene el “Proyecto Libertad” con bloqueo a puertos iraníes.

Reportan ataque de Irán a embarcación de Estados Unidos (@AFPespanol / X)

Pues el Comando Central de Estados Unidos negó que alguno de sus buques haya sufrido daños, desmintiendo así la versión de Teherán y asegurando que sus operaciones continúan con normalidad en la región del estrecho de Ormuz.

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión en el estrecho de Ormuz, donde Irán ha advertido previamente que cualquier embarcación militar extranjera podría ser considerada una amenaza y, por lo tanto, un objetivo legítimo.

Incluso, medios internacionales reportaron que Irán afirmó haber impactado con dos misiles a un destructor estadounidense.

Reportan ataque de Irán a embarcación de Estados Unidos (@AFPespanol / X)

Aunque por su parte, Estados Unidos sostiene que no hubo tal ataque, lo que refleja versiones contradictorias sobre lo sucedido.

Este nuevo episodio se suma a una serie de enfrentamientos y amenazas cruzadas que han elevado el riesgo de una confrontación directa en la zona.

El estrecho de Ormuz es clave porque por ahí transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier incidente en un factor de impacto global.

Y como ocurrió, está bloqueado desde el pasado, 28 de febrero de 2026, aumentando riesgos en medio del conflicto regional.

Además, Estados Unidos ha desplegado un operativo militar para escoltar embarcaciones comerciales atrapadas en la región, mientras Irán insiste en que cualquier intervención extranjera será vista como una violación del alto al fuego vigente.