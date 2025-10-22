Zhi Dong Zhang, conocido como ‘Brother Wang”, fue detenido en Cuba luego de escapar del arresto domiciliario que debía cumplir en México.

El sentenciado por tráfico de fentanilo escapó del país para huir a Cuba, país al que ingresó con documentos falsos.

Sin embargo, al ser identificado por las autoridades locales, fue aprehendido y puesto en custodia hasta su entrega a México.

Zhi Dong Zhang es detenido en Cuba, podría ser extraditado a Estados Unidos

El capo del fentanilo conocido como Brother Wang podría ser extraditado a Estados Unidos por México una vez que se tenga su custodia.

Según informó El País, “fuentes oficiales mexicanas” confirmaron que Zhi Dong Zhang será devuelto a México una vez que las autoridades de Cuba concluyan con su interrogatorio.

Una vez bajo custodia mexicana, se iniciará el proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Cabe recordar que dicho país lo señala como el responsable de traficar hacia su territorio miles de kilos de fentanilo, así como de lavado de dinero, entre otros delitos.

De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), desde 2016 operó una red criminal que operaba en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Georgia.

Sin embargo también tendría vínculos en:

Centroamérica

Sudamérica

Europa

Asia

Zhi Dong Zhang intentó entrar a Rusia antes de llegar a Cuba

De acuerdo con El País, Zhi Dong Zhang intentó entrar a Rusia con un pasaporte falso luego de escapar de su prisión domiciliaria el pasado 11 de julio, por un túnel en la Ciudad de México.

Sin embargo, su entrada fue rechazada debido a la documentación que presentó, por lo que decidió escapar hacia Cuba, donde las autoridades detectaron la falsificación y lo pusieron bajo custodia.

El capo fue puesto en prisión domiciliaria luego de permanecer en una cárcel de máxima seguridad luego de que un juez aceptara cambiar las medidas, lo que le permitió escapar.