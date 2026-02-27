A poco más de 4 meses de que autoridades mexicanas lo entregaron a Estados Unidos, Zhi Dong Zhang está en busca de un amparo con el cual se revierta su extradición.

De acuerdo con los reportes, el operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), promovió una demanda de garantías que ya fue descartada por 2 jueces.

Lo anterior debido a que el 23 de octubre de 2025, Zhi Dong Zhang fue llevado a Estados Unidos por solicitud del Departamento de Justicia que lo señala por lavar dinero para el CJNG.

Zhi Dong Zhang quiere revertir su extradición a Estados Unidos; jueces se descartan

El 25 de febrero, poco más de 4 meses después de ser llevado a Estados Unidos, el ciudadano chino Zhi Dong Zhang interpuso una demanda de garantías en busca de revertir su extradición.

No obstante, el amparo presentado por el operador financiero del grupo criminal del CJNG, ya fue devuelvo por 2 jueces de distrito que declararon su incompetencia para conocer el caso.

Zhi Dong Zhang (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Al respecto, se refiere que en la demanda de Zhi Dong Zhang, no se especifica ante qué juez se realizó el procedimiento que derivó en la extradición que se realizó el 23 de octubre.

Al ser un elemento indispensable para dar trámite al amparo, los impartidores de justicia que recibieron la demanda optaron por descartarse y hasta el momento el recurso no habría sido aceptado.

Zhi Dong Zhang fue extraditado a Estados Unidos por estos delitos

La extradición de Zhi Dong Zhang a Estados Unidos, se concretó debido a que autoridades de Nueva York y Georgia le imputan diversos delitos como el caso de los siguientes:

Conspiración internacional para la distribución de cocaína

Distribución internacional de cocaína

Conspiración para la posesión y distribución de metanfetaminas y fentanilo

Lavado de dinero a escala global por medio de más de 150 empresas fachada

Uso de documentos falsos como números de seguridad social y documentos de identidad fraudulentos para abrir cuentas y registrar empresas en Estados Unidos

Según las autoridades, en su papel como líder de la red de blanqueamiento de capitales, Zhi Dong Zhang logró lavar cerca de 100 millones de dólares gracias a al menos 170 cuentas bancarias.

En lo que respecta a las acusaciones de narcotráfico, se indica que por ejemplo, en 2022 negoció personalmente la entrega de 11 kilos de cocaína y uno de fentanilo en Atlanta.