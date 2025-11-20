El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zhi Dong Zhang enfrentará cargos internacionales por narcotráfico y lavado de dinero en los estados de Nueva York y Georgia.

Así lo advirtió la dependencia judicial del gobierno de Estados Unidos por medio de un comunicado en el que recordó que el ciudadano chino detenido en Cuba, es acusado de liderar una organización criminal.

“El acusado presuntamente dirigía una organización de narcotráfico y lavado de dinero a gran escala que operaba en México y Estados Unidos” Departamento de Justicia de Estados Unidos

Zhi Dong Zhang enfrentará cargos por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos

A casi un mes de ser trasladado a Estados Unidos luego de que fue detenido en Cuba, el ciudadano de origen chino, Zhi Dong Zhang, enfrentará cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

En el comunicado, el Departamento de Justicia resaltó que este 18 de noviembre, el “hermano Wang” compareció ante el juez magistrado federal Clay H. Kaminsky del Distrito Este de Nueva York.

La audiencia, se detalla, es parte de la segunda acusación formal por conspiración para la distribución internacional de cocaína, la cual deriva en otros señalamientos como los siguientes:

Distribución internacional de cocaína

Conspiración para la importación de cocaína

Conspiración para la posesión

Distribución de cocaína y metanfetamina

Delitos de lavado de dinero

Debido a los cargos que se le imputan a Zhi Dong Zhang por actividades relacionadas con el narcotráfico, la dependencia resaltó que el sujeto fue clasificado como un Objetivo Prioritario Consolidado.

Lo anterior debido a que el Fiscal General Adjunto Todd W. Blanche, advirtió que dirigió “una organización global que introdujo enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina” a Estados Unidos.

Zhi Dong Zhang (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Zhi Dong Zhang es señalado por liderar organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero

Al informar que Zhi Dong Zhang es investigado en Estados Unidos por cargos derivados del narcotráfico y lavado de dinero, el Departamento de Justicia ahondó en la figura del criminal.

Sobre ello, resaltó que el “hermano Wong” es el líder de una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más prolíficas del mundo y colaboraba con otros poderosos grupos.

Gracias a su posición, aseveró, Zhi Dong Zhang “importó miles de kilogramos de narcóticos” a Estados Unidos y otros países, por lo que enfrentará a la justicia en Nueva York y Georgia.

“La red transnacional de Zhang era presuntamente compleja, bien coordinada y contaba con amplios recursos financieros” Departamento de Justicia de Estados Unidos

Cabe destacar que por los actos que se le imputan en detrimento de la salud y la seguridad de Estados Unidos, Zhi Dong Zhang podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.