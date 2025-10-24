Omar García Harfuch confirmó que Zhi Dong Zhang conocido como el “Brother Wang“, ya fue extraditado a Estados Unidos luego de que fue detenido en Cuba desde el pasado 31 de julio.

Fue por medio de un mensaje que compartió en X que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la entrega del ex colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sobre los hechos, Omar García Harfuch resaltó que tras la fuga y reaprehensión de Zhi Dong Zhang, hoy jueves 23 de octubre se concretó la extradición a Estados Unidos.

Omar García Harfuch confirma extradición de Zhi Dong Zhan (@OHarfuch/X)

Omar García Harfuch reporta que Zhi Dong Zhang ya fue extraditado a Estados Unidos

En seguimiento al caso de Zhi Dong Zhang, quien fue detenido por segunda vez en Cuba el pasado 31 de julio, Omar García Harfuch informó que el narco chino ya fue extraditado a Estados Unidos.

En la publicación que compartió, el funcionario recordó cómo fue el proceso que terminó hoy 23 de octubre en la entrega de Zhi Dong Zhang a las autoridades de Estados Unidos:

El 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas detuvieron a Zhi Dong Zhang en la CDMX

El 11 de julio de 2025, Zhi Dong Zhang se fugó tras recibir prisión domiciliaria

El 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas

El 23 de octubre fue extraditado a Estados Unidos

Por otro lado, Omar García Harfuch resaltó que la extradición a Estados Unidos se logró gracias a las gestiones realizadas por la FGR y con la colaboración de estas dependencias:

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Secretaría de Marina (SEMAR)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Zhi Dong Zhang (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

¿Por qué Zhi Dong Zhang fue extraditado a Estados Unidos?

Cabe destacar que el “Brother Wang“, ciudadano originario de China, es señalado por ser uno de los principales abastecedores de fentanilo y precursores químicos para el CJNG.

Sobre ello, Omar García Harfuch refirió que también se le acusa de tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia.

En tanto, las autoridades de Estados Unidos requirieron la extradición de el “Brother Wang“ debido a que se le acusa de diversos delitos además del tráfico de fentanilo:

Conspiración para importar fentanilo desde Asia hacia México y Estados Unidos

Tráfico internacional de sustancias controladas en Estados Unidos

Lavado de dinero al operar redes financieras para ocultar ganancias ilícitas del narcotráfico

Asociación delictuosa con organizaciones criminales con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Uso de empresas fachada en Asia y América para actividades ilícitas como la simulación de comercio legal