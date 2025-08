El Chapo Guzmán acusa que no lo dejan hablar con su abogado; esto dice la carta que escribió

“El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, acusó que no lo dejan hablar con su abogado; esto es lo que dice la carta que fue enviada al juez Brian Cogan.

Hoy martes 5 de agosto se dio a conocer que Joaquín “el Chapo” Guzmán envió una carta a un juez en Estados Unidos por las presuntas i rregularidades que se han cometido en su proceso.

La revelación del contenido de la carta también se hizo pública en el marco de que hoy martes 5 de agosto los narcotraficantes Ismael “el Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, se libraron de la pena de muerte.

El pasado 17 de julio “el Chapo” Guzmán envió una carta escrita a mano al juez Brian Cogan, de la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, para quejarse de que no lo han dejado hablar con su abogado.

El narcotraficante alega que tres semanas atrás, el propio Brian Cogan autorizó que el gobierno de Estados Unidos permita a su abogado Israel José Encinosa visitar, hablar y escribir a su cliente, Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Sin embargo, a pesar de la medida, “el Chapo” acusó que no ha recibido las dos cartas que su defensa le habría escrito, contacto que le ha sido negado en los últimos 10 meses.

La carta es reiterativa en varias ocasiones, pues “el Chapo” insiste al juez Cogan que vuelva a ordenar al gobierno de Estados Unidos que autoricen que pueda recibir visitas, llamadas y cartas de su defensa

“Le doy las gracias por ordenar que le autorisen (sic) al abogado que me visite y me able (sic) por teléfono y de nuevo lo molesto que le ordene otra vez al gobierno que le autorisen (sic) al abogado que me visite y me able (sic) por telefono, ya que para mí es vital el abogado”.

El Chapo Guzmán