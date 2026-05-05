Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se mantuvo en comunicación con sus hijos desde la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra desde 2019.

Así lo dio a conocer un informe del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP), quien descubrió el esquema que formó ‘El Chapo’ Guzmán para comunicarse con sus hijos, e incluso dar indicaciones para el Cártel de Sinaloa.

Así se comunicó ‘El Chapo’ Guzmán con sus hijos desde prisión

De acuerdo con el informe del BOP, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, logró comunicarse con sus hijos, quienes llevan el mando del Cártel de Sinaloa, a través de sus abogados.

Según las investigaciones, ‘El Chapo’ Guzmán usó las visitas de sus abogados, uno de los pocos contactos que tiene el líder criminal en prisión, para enviar mensajes a sus hijos.

Con esta comunicación entre sus abogados e “intermediarios no identificados”, logró intercambiar comunicaciones con sus hijos, entre los que se incluirían instrucciones para la operación del cártel de Sinaloa.

Asimismo, el informe señaló que de esta manera se evadieron las Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés), diseñadas para limitar el contacto externo.

¿De qué hablaba Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán con sus hijos desde prisión?

El BOP compartió que se detectaron mensajes entre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y sus hijos, entregados a través de sus abogados.

En estas comunicaciones se encontraron mensajes de amenazas a informantes, así como instrucciones para actividades relacionadas con el lavado de dinero.

Asimismo, el informe resalta que estos mensajes, que serían instructivos sobre la operación del Cártel de Sinaloa, llegaron a: