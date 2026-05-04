Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder criminal originario de Sinaloa, habría solicitado a través de una carta manuscrita regresar a México tras nueve años de su extradición a Estados Unidos.

Solicito al Tribunal de Distrito el reconocimiento de mis derechos para ser devuelto a mi país y buscar cambios sobre la violación de mi veredicto Carta atribuida a Joaquín Guzmán Loera

El documento, fechado el 23 de abril de 2026 y recibido el 1 de mayo, fue compartido por el periodista Keegan Hamilton y dirigido a la Corte de Brooklyn.

En él, Guzmán pide “el reconocimiento de mis derechos para ser devuelto a mi país”, alegando que no se tomaron en cuenta pruebas contundentes en su proceso judicial.

El Chapo pide a la Corte de Brooklyn regresar a México, según carta

El Chapo Guzmán habría escrito una nueva carta dirigida a la Corte de Brooklyn para solicitar apoyo para ser extraditado a México.

De acuerdo con la carta manuscrita presuntamente escrita por El Chapo Guzmán, busca que se le dé un trato igualitario ante la ley ante su apelación luego de que, según reclamó, no fueran tomadas en cuenta las “pruebas contundentes” para desestimar su caso.

Asimismo, pide que “el reconocimiento de mis derechos para ser devuelto a mi país”, así como su derecho a pedir cambios sobre su veredicto en favor de la equidad en la ley.

Con esto, El Chapo Guzmán espera que la Corte le apruebe ser extraditado y poder regresar a México tras 9 años de su llegada a Estados Unidos, el 19 de enero de 2017.

La presunta carta que El Chapo Guzmán pidió volver a México

A continuación transcribimos la carta manuscrita que presuntamente escribió El Chapo Guzmán a la Corte de Brooklyn:

“Hola, al Tribunal de Distrito de Brooklyn: mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una solicitud de extradición de regreso a México. En el día de hoy he escrito varias cartas sobre la equidad de mi apelación en la próxima fecha para obtener un trato igualitario ante la ley. Esta es una carta respetuosa sobre mi inconformidad con el tribunal respecto a las pruebas contundentes que no fueron demostradas para desestimar mi caso. Solicito al Tribunal de Distrito el reconocimiento de mis derechos para ser devuelto a mi país y buscar cambios sobre la violación de mi veredicto, en favor de la equidad en la ley federal”.