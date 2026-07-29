Marcelo Ebrard respondió a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la “independencia comercial” de Estados Unidos.

En la mañanera del 29 de julio de 2026, el secretario de Economía subrayó que México es el cliente número uno de Estados Unidos, con un volumen de compras superior al de China, Alemania y Japón juntos.

“Nadie le compra más a Estados Unidos que México” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

En ese sentido, Marcelo Ebrard destacó la interdependencia económica y la importancia del T‑MEC, advirtiendo que la postura de Estados Unidos genera incertidumbre en la región y presiona a la industria automotriz.

México: El cliente número uno de Estados Unidos

Frente a las afirmaciones de Donald Trump sobre una posible independencia comercial, Marcelo Ebrard enfatizó que la realidad de los datos muestra una integración profunda.

El secretario destacó que México es el cliente número uno de Estados Unidos, señalando que el volumen de compras mexicanas al vecino del norte supera la suma de lo que compran China, Alemania y Japón juntos.

“Nadie le compra más a Estados Unidos que México”, afirmó Ebrard, explicando que esta posición estratégica es la que ha permitido que México mantenga el mejor trato comercial en comparación con otros países, impulsando así el crecimiento de las exportaciones nacionales.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Donald Trumo genera incertidumbre por el T-MEC

La respuesta de Marcelo Ebrard surge tras una entrevista de Donald Trump con Fox News, en la cual aseguró que su país “no necesita a México ni a Canadá” y expresó su rechazo a renovar el T-MEC bajo el esquema actual.

Donald Trump calificó el T-MEC como “irrelevante” para los intereses de Estados Unidos y manifestó su preferencia por acuerdos bilaterales o un modelo de autosuficiencia económica.

Esta postura ha generado un clima de incertidumbre en la región de Norteamérica, especialmente después de que Estados Unidos confirmara que no extenderá automáticamente la vigencia del T-MEC por 16 años, optando en su lugar por un sistema de revisiones anuales que presiona a los socios regionales y a la industria automotriz.

Ebrard: México trabaja de cerca con

Pese a la retórica proveniente de Estados Unidos, Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno mexicano está trabajando de cerca con el equipo de Jamieson Greer y que la presidenta Claudia Sheinbaum conduce personalmente las decisiones comerciales clave.

Aunque el secretario de Economía reconoció que los resultados actuales son positivos, advirtió sobre la necesidad de mantenerse alerta ante los cambios políticos de los próximos meses.

Mientras tanto, grandes empresas como Ford, Toyota, General Motors y Volkswagen ya han solicitado formalmente la extensión del T-MEC para garantizar la estabilidad de sus operaciones en Norteamérica.