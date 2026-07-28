En entrevista con el medio Fox News, Donald Trump manifestó su falta de interés en renovar el T-MEC con México y Canadá.

El mandatario estadounidense sostuvo que Estados Unidos no requiere de este pacto, argumentando que la dependencia económica recae principalmente en sus vecinos del norte y sur.

“Es decir, la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente. La cuestión es esta: México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. Para nosotros no lo es” Donald Trump

Donald Trump destacó que él prefiere un enfoque de independencia comercial o la negociación de pactos individuales en lugar del acuerdo trilateral vigente.

Donald Trump afirma que Estados Unidos no necesita a México ni a Canadá

Donald Trump ha expresado de manera directa que Estados Unidos no necesita a México ni a Canadá para su bienestar económico.

Otra vez Trump contra sus socios del T-MEC.



“México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos”, dijo a la prensa el presidente de EE.UU.pic.twitter.com/gzqNvxD4Bu — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 28, 2026

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario declaró que, en lugar de estar atado a un pacto trilateral como el T-MEC, “preferiría ser independiente” económicamente.

Según Donald Trump, el tratado comercial es “importante para ellos” (México y Canadá), pero “para nosotros no lo es”.

En otras ocasiones, Donald Trump ha llegado a calificar el acuerdo como “irrelevante” y carente de una “ventaja real” para Estados Unidos.

Incluso ha afirmado que Estados Unidos “no necesita nada” de lo que producen sus vecinos del norte y del sur.

Esta postura refleja su desagrado por el acuerdo regional actual, dejando ver su preferencia por negociar acuerdos de manera individual con cada país en lugar de mantener un esquema conjunto.

Las declaraciones de Donald Trump se dan en un contexto donde busca priorizar la autosuficiencia económica de Estados Unidos y presionar a sus socios regionales durante el proceso de revisión del tratado.

Declaraciones de Donald Trump generan incertidumbre sobre el T-MEC

Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) han generado un clima de incertidumbre y presión política, alterando las expectativas sobre la estabilidad a largo plazo de la relación comercial en Norteamérica.

El gobierno estadounidense confirmó su decisión de no extender automáticamente la vigencia del tratado por un periodo de 16 años, optando en su lugar por un esquema de revisiones anuales.

El tono confrontativo y las demandas de Washington han provocado que la revisión detallada de aspectos complejos, como las reglas de origen, pueda extenderse hasta el año 2027.

Aunque se espera alcanzar acuerdos provisionales en algunos puntos antes de finalizar el 2026, los temas más espinosos seguirán en la mesa de negociación por más tiempo del previsto originalmente.

Mientras que Donald Trump asegura que Estados Unidos no necesita el acuerdo y destaca el regreso de fábricas debido a sus políticas arancelarias, grandes armadoras como Ford, Toyota, General Motors y Volkswagen han solicitado formalmente la extensión del T-MEC.