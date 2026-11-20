El acercamiento que Donald Trump y Claudia Sheinbaum tuvieron en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) llevó a que se confirmara que un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos está cerca.

Donald Trump externó en la Casa Blanca el contenido de su conversación con Claudia Sheinbaum y adelantó que el acuerdo ya es un hecho más cercano.

Donald Trump ve más cercana la posibilidad de un acuerdo con México tras reunión con Claudia Sheinbaum

La presidenta de México asistió a China por la APEC 2026 para reforzar la relación bilateral con el país asiático. Sin embargo, también tuvo acercamiento con Donald Trump en donde aparentemente hablaron del acuerdo pese a la no renovación del T-MEC que dio Estados Unidos.

En palabras de Donald Trump desde la Casa Blanca tras su asistencia a la APEC 2026, su conversación con Claudia Sheinbaum giró entorno al T-MEC, aunque ya se había determinado una no renovación.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos externó que ya está en camino el acuerdo, pues está trabajando con Sheinbaum para que México no tenga superávit, “no puede pasar eso” dijo que subrayó a la mandataria.

“Estamos muy cerca de un acuerdo. La relación se había salido de control. Había un superávit con Estados Unidos, le dije [a Claudia Sheinbaum] que no podíamos permitir eso, así que estamos trabajando con ella por eso”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Aunque Donald Trump ya brindó declaraciones sobre lo que habló con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México aún no externa ningún comentario sobre la conversación que sostuvieron en APEC 2026.

Donald Trump habló con Claudia Sheinbaum de los cárteles de la droga

De entre las conversaciones que ambos presidentes sostuvieron, Donald Trump dijo que también le habló a Claudia Sheinbaum sobre los cárteles de la droga que catalogan como organizaciones terroristas.

Donald Trump aseguró que mencionó que los cárteles tienen el control de México y aunque no compartió la respuesta de Sheinbaum sí dijo que ambos trabajaban para erradicarlos.