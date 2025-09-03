Venezuela creó un problema tremendo para Estados Unidos: esto fue lo señalado por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, quien advirtió no tolerarlo más.

Sólo el pasado 2 de septiembre, Donald Trump compartió que las fuerzas militares de Estados Unidos destruyeron un barco presuntamente del narcotráfico, el cual provenía de Venezuela.

Tras dicho ataque, el gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro señaló que son mentiras de Estados Unidos y de los funcionarios de Donald Trump, quienes además le mienten a su presidente.

Donald Trump afirmó que Venezuela creó un problema tremendo para Estados Unidos

Fue durante su reunión bilateral con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, Donald Trump señaló a medios que Venezuela, su narcotráfico y migración crearon un problema “tremendo” para Estados Unidos.

Fue desde el despacho oval de La Casa Blanca que Donald Trump fue cuestionado sobre el ataque de sus fuerzas armadas en contra del barco proveniente de Venezuela, el cual explicó, transportaba toneladas de drogas.

Igualmente, el presidente afirmó que Venezuela ha actuado muy mal en contra de Estados Unidos, no sólo por el narcotráfico, también por enviar a “los peores criminales” a dicho país.

Y dichos criminales sólo acudirían a Estados Unidos a matar a sus habitantes, según Donald Trump, por lo que afirmó que su deber es proteger a la ciudadanía de Venezuela, pero lo van a resolver rápidamente, aseveró.

Asimismo Donald Trump advirtió que no van a tolerar que más criminales lleguen a Estados Unidos desde Venezuela, por lo que su gobierno está acabando con el “problema tremendo” que ocasionaron.

Donald Trump finalizó su mensaje con la sentencia de que Venezuela es el peor dentro de todo el grupo de malos actores a los que la administración de Joe Biden les habría permitido entrar a Estados Unidos.

Donald Trump defiende ataque de Estados Unidos a barco de Venezuela: “No lo volverán a hacer”

Durante dicha conferencia, Donald Trump defendió el ataque contra la embarcación de Venezuela, el cual dejó 11 muertos como confirmó el presidente de Estados Unidos; aseguró que es un esfuerzo necesario.

Pero también sentenció que los criminales no lo volverán a hacer, así como otras personas que busquen ingresar drogas a Estados Unidos, ya que cuando vean el video del ataque lo pensarían mejor, como asegura Donald Trump.

El barco que atacó Estados Unidos, acorde con lo que señaló Donald Trump, tendría “enormes” cantidades de drogas que buscaban matar a los estadounidenses, por lo que es algo que debe entenderse “perfectamente”, según el mandatario.

De momento el gobierno de Venezuela señaló que el video fue hecho con inteligencia artificial, sin embargo, de haber tenido lugar, el ataque habría sido ilegal ya que se deben utilizar otras medidas no letales para detener una embarcación.