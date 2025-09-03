Una charla entre Vladimir Putin, presidente de Rusia y Xi Jinping, presidente de China, llamó la atención por el tema relacionado con el transplante órganos y la posibilidad de vivir hasta 150 años de edad.

El momento fue captado cuando Vladimir Putin y Xi Jinping, en conjunto con Kim Jong Un, encabezaban el grupo de varios presidentes de Asia que acudieron al desfile militar de China por el Día de la Victoria.

Uno de los micrófonos abiertos al paso de la comitiva captó la charla en el marco de la reunión que se ha leído como un desafío al liderazgo de Estado Unidos en el mundo.

El momento fue captado por un traductor de Vladimir Putin quien después de un momento inaudible dijo:

“Los órganos humanos pueden ser transplantados contínuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves y (puedes) incluso lograr la lograr la inmortalidad” Vladimir Putin

En respuesta Xi Jinping dijo:

“Algunos predicen que en este siglo los humanos pueden vivir hasta los 150 años” Xi Jinping

Televisión estatal China capta plática de Vladimir Putin y Xi Jinping sobre inmortalidad

Cabe recordar que los tres hombres encabezaron el grupo de una veintena de líderes de países, sobre todo de Asia, quienes se presentaron a conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

El grupo se dirigía a la tribuna de Tianannmen donde vieron el desfile donde se presentaron novedades militares.

El momento fue transmitido en vivo por la emisora estatal de China CCTV, señal de la que se conectaron varios medios como CGTN, otra emisora estatal china, así como agencias occidentales.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un: sus pláticas y acuerdos en visita a China

Vladimir Putin y Xi Jinping firmaron más de 20 acuerdos relacionados con Energía, Inteligencia Artificial y más.

Mientras tanto, en la en la Casa de Huéspedes Estatal Diaoyutai de China, donde se hospedé Vladimir Putin, el presidente ruso recibió a Kim Jong Un.

Esta reunión causó polémica por las excentricidades del presidente de Corea del Norte debido a las acciones para cuidar su ADN como limpiar la silla en la que se sentó y llevar a China su baño dentro de su tren blindado de viajes.

Vladimir Putin agradeció a Kim Jong Un y sus tropas por luchar a su lado en la guerra contra Ucrania, además de que lo invitó a visitar el país

Kim Jong Un le dijo al mandatario de Rusia que es su deber apoyarlos “como hermanos” y que seguirá brindando su apoyo en el futuro.

La reunión duró alrededor de dos horas, considerada larga y previo a ello se les vio darse un abrazo de manera publica.