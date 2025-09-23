El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que Ucrania está en posibilidad de ganar la guerra contra Rusia, esto con su ayuda y la de la OTAN.

“(Vladimir) Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Esta sería una postura contraria a la que había tomado Donald Trump tras su encuentro con Vladimir Putin el pasado agosto, tras la cual instó a Ucrania a llegar a un acuerdo con Rusia para finalizar la guerra.

Mientras que en su reciente visita a Reino Unido, el rey Carlos III hizo un llamado para que Europa y Estados Unidos mantuvieran la unidad y formaran un frente entre los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Donald Trump asegura que la OTAN ayudará a Ucrania a ganar la guerra contra Rusia

Mediante su cuenta en Truth Social, Donald Trump cambió su postura referente a la guerra de Rusia y Ucrania, con la afirmación de que con ayuda de la OTAN, el país dirigido por Volodimir Zelensky podrá ganar.

Acorde con lo señalado por Donald Trump, la decisión la tomó tras analizar la situación militar y económica de Rusia y Ucrania, por lo que este último puede recuperar su territorio con ayuda de la Unión Europea.

Donald Trump añadió que esto sería con tiempo y paciencia, pero también con el apoyo financiero de la OTAN, además de aprovechar que la guerra ha derivado en grandes problemas económicos en Rusia.

“Rusia ha estado luchando sin rumbo durante tres años y medio en una guerra que una verdadera potencia militar debería haber tardado menos de una semana en ganar. Esto no distingue a Rusia, de hecho los hace parecer ‘un tigre de papel’”. Donald Trump sobre guerra entre Rusia y Ucrania

En consecuente, es momento de Ucrania para actuar, por lo que Donald Trump finalizó su mensaje con la afirmación de que continuarán suministrando armas a la OTAN para que haga con ellas lo que le parezca.