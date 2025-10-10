Altos funcionarios de Ucrania han informado que el gobierno de Vladimir Putin está ejecutando un ataque ruso masivo que golpea su infraestructura energética y depósitos de combustible que abastecen al ejército.
De acuerdo con la información, el ataque ruso masivo habría dejado sin electricidad a partes de Kyiv, donde hay al menos ocho personas heridas según el alcalde de la capital de Ucrania.
Reportan ataque ruso masivo contra la infraestructura energética de Ucrania
El Ministerio de Energía de Ucrania informó que Rusia está orquestando un ataque masivo contra su infraestructura energética, además de sus instalaciones portuarias y depósitos de combustible.
Según los reportes, Rusia ha ocupado una variedad de armas y herramientas para realizar esta ataque masivo contra Ucrania, entre ellos:
- Aviación operativo-táctica
- Drones de ataque
- Fuerzas de misiles
- Artillería
Videos en redes sociales muestran estructuras incendiadas y reportes indican que, después de las explosiones del ataque masivo, diversas zonas de Ucrania se quedaron sin electricidad.
Svitlana Grynchuk, ministra de Energía de Ucrania, anunció en un comunicado que los trabajadores están “tomando todas las medidas necesarias para minimizar las consecuencias negativas”.
Los ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania iniciaron a finales de septiembre, según los informes, y desde ese entonces estos se han realizado casi diario.