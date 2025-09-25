¿Rusia denuncia que la OTAN y la Unión Europea le declararon la guerra? Así lo reveló Sergei Lavrov.

“Un claro ejemplo es la crisis en Ucrania, provocada por el colectivo de Occidente, a través de la cual la OTAN y la Unión Europea quieren declarar, de hecho, ya han declarado una guerra real a mi país y participan directamente en ella” Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia aseguró en la ONU que a través de Ucrania le han declarado la guerra a su país e incluso han señalado que participan directamente en ella.

Rusia revela que la OTAN le ha declarado la guerra

En el marco de la semana de Alto Nivel del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Rusia denuncia que la OTAN le declaró la guerra.

Fue el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien denunció que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE) han declarado la guerra a Rusia.

Sergei Lavrov insta en trabajar tomando en cuenta los principios consagrados en la Carta de la ONU

Durante su intervención, Sergei Lavrov insto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte trabajar tomando en cuenta los principios consagrados en la Carta de la ONU.

Sergei Lavrov considera que es la única manera de que se puedan sentar las bases para el desarrollo de todos los Estados, ya sean grandes o pequeños.

“Trabajar sobre la base de los principios consagrados en la Carta de la ONU, tomados en su totalidad, con el debido respeto a cómo están interrelacionados, es la forma de sentar las bases para el desarrollo progresivo de todos los Estados sin excepción, grandes y pequeños” Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov

Para Sergei Lavrov, el hecho de que no se cumpla con lo establecido en la Carta de la Naciones Unidad contribuye a la inestabilidad mundial en todos los ámbitos.

“Negarse a cumplir con los principios de la Carta es una expresión de ambiciones neocoloniales que conducen al aumento de la inestabilidad global, la multiplicación de conflictos regionales” Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov

Sergei Lavrov considera que el incumplimiento de los tratados internacionales ha provocado que la crisis de Ucrania siga en aumento.