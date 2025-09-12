Rusia dice que las negociaciones de paz con Ucrania están en “pausa” en medio de la guerra con Kiev que llega a su día 1997.

Ante este escenario recuerdan que a Donald Trump, presidente de Estados Unidos que ha buscado por interceder por la paz entre Rusia y Ucrania se le está agotando la paciencia con su homólogo, Vladimir Putin.

Los esfuerzos del presidente estadounidense por poner fin al conflicto, iniciado en febrero de 2022, no prosperaron en las últimas semanas. Rusia se ha mantenido firme en sus exigencias y no ha cesado sus ataques terrestres y aéreos.

Kremlin de Rusia admitió que hay una “pausa” en las negociaciones de paz con Ucrania, pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos.

“Se puede hablar de una pausa”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar a una pregunta sobre si el proceso de negociaciones con Kiev se ha estancado.

Al mismo tiempo subrayó que “hay canales de comunicación abiertos” que pueden emplear los negociadores rusos.“Por supuesto, no es posible imaginarse todo color de rosa y esperar que el proceso de negociaciones produzca resultados inmediatos”, afirmó el portavoz del Kremlin.

Recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al comienzo también creía posible alcanzar rápidamente un arreglo, pero luego comprendió que se necesitaba más tiempo.

Agregó que Rusia mantiene su disposición a seguir la senda del diálogo pacífico y de la búsqueda de soluciones al conflicto.

Pese a mostrar esta postura se inició con unos ejercicios militares conjuntos de Rusia y su aliado clave, Bielorrusia, bajo la mirada inquieta de la OTAN, después de que Polonia acusara a Moscú de violar con drones en su espacio aéreo.

Por otra parte, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania acusa a Vladimir Putin de querer ocupar todo el territorio ucraniano.

Además de acusar que Vladimir Putin no cambiará de objetivo si no lo obligan.