El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este martes 19 de agosto que quiere la paz entre Rusia y Ucrania para así aumentar sus posibilidades de “irse al cielo”.

En tono burlesco, el mandatario reconoció que sus posibilidades de alcanzar el cielo son pocas, por lo que poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania sería una buena oportunidad de llegar al reino de Dios.

“Quiero irme al cielo de ser posible. Me dicen que no voy bien. Me dicen que voy hasta mero abajo”, dijo Donald Trump en entrevista para “Fox & Friends” de la cadena Fox News.

Volodímir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca (MANDEL NGAN / AFP)

Paz entre Rusia y Ucrania haría que Donald Trump “se vaya al cielo”; presidente también busca el Premio Nobel de la Paz

En ocasiones pasadas, el presidente Donald Trump se había mostrado a favor de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, esto como parte de su aspiración a ganar al Premio Nobel de la Paz.

Las aspiraciones de Donald Trump fueron más allá este martes, cuando señaló que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría aumentar sus posibilidades de ir al cielo.

“He oído que no voy bien, ¡que estoy en lo más bajo de la jerarquía! Pero si llego a ir al cielo, esta será una de las razones” Donald Trump

Aunque las declaraciones de Donald Trump fueron tomadas con gracia, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo que “el presidente hablaba en serio” sobre sus intenciones de ir al cielo en caso de llegar a un acuerdo con Ucrania.

Donald Trump estaría dispuesto a enviar tropas estadounidenses a Ucrania

En su reunión con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, el mandatario Donald Trump dijo que no descartaba la posibilidad de enviar tropas estadounidenses para mantener la paz entre Ucrania y Rusia.

Destacó que, en dicha reunión, ambos presidentes abordaron las garantías de seguridad para Ucrania, pero no se habló de los territorios con los que Rusia busca quedarse.

En ese contexto, Donald Trump no descartó el envío de tropas de Estados Unidos en apoyo en Ucrania, detallaron medios como The Washington Post y CNN.