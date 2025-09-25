El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reuniría con el primer ministro de Pakistan, Shehbaz Sharif, el jueves 25 de septiembre 2025 en la Casa Blanca, con el objetivo de abordar terrorismo y relaciones económicas.

Así lo dio a conocer un funcionario del gobierno de Donald Trump a la agencia Reuters, apenas unas semanas después de que ambos países acordaran un acuerdo comercial.

“Estamos trabajando en varios temas, tanto en materia de contraterrorismo como en relaciones económicas y comerciales” Funcionario de Estados Unidos

Las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán han mejorado en la administración de Donald Trump, tras años en los que el gobierno consideraba a la India (rival de Pakistán) como un contrapeso a la influencia de China en Asia.

Primer ministro de Pakistan (Especial)

Mejoran relaciones de Estados Unidos con Pakistán, en medio de roces con la India

Estados Unidos y Pakistán anunciaron un acuerdo comercial el 31 de julio de 2025, que incluyó un arancel del 19% impuesto por Washington.

En contraparte, las relaciones con la India se han visto mermadas por acciones como:

Trabas de visado estadounidense para los indios

Altos aranceles impuestos por Donald Trump a productos procedentes de la India

Supuesta orden de un alto el fuego entre India y Pakistán

Lo anterior, se suma al hecho de que Donald Trump recibió al jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, a principios de este año.

Esta es la primera vez que un presidente estadounidense acoge al máximo responsable militar de Pakistán en la Casa Blanca, sin la compañía de altos funcionarios civiles de ese país .