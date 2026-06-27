Donald Trump aparece en el “pasaporte patriota” que Estados Unidos puso en circulación con motivo de su 250 aniversario de independencia.

Desde hace un par de semanas, la Casa Blanca había anunciado un pasaporte conmemorativo con la imagen del mandatario estadounidense de 80 años.

La situación ha desatado críticas debido a que algunos acusan que el nombre de Donald Trump ha tratado de imponerse en edificios, dinero y documentos oficiales.

Pasaporte Patriota (Especial)

Donald Trump es el primer presidente en funciones en aparecer en pasaporte

La imagen muestra a Donald Trump de pie, con mirada seria y apoyado en su escritorio, junto a su firma y con el texto de la Declaración de Independencia de fondo.

En la página de al lado aparece una pintura que representa la firma de la declaración en 1776, con la frase "Estados Unidos de América 250“.

El hecho es insólito porque hasta ahora ningún presidente estadounidense en funciones había aparecido en los pasaportes del país.

Trump (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Críticas a Donald Trump por su imagen en el “pasaporte patriota” de Estados Unidos

El nuevo “pasaporte patriota” de Estados Unidos ha desatado críticas contra Donald Trump por parte de quienes lo acusan de endiosar su imagen.

Esto porque la firma de Trump también aparecerá en futuros billetes estadounidenses, algo no visto en un presidente en funciones.

A esto, se suman actos como:

Cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach a President Donald J. Trump International Airport

Intención de poner su nombre al John F. Kennedy Center

Cambio de nombre del United States Institute of Peace para incluir “Donald J. Trump”