El Centro Kennedy descartó que vaya a cambiar su nombre en honor al presidente Donald Trump, tal como solicitó el mandatario estadounidense.

La decisión fue tomada por un juez el 29 de mayo, al considerar que Trump no tiene facultades para cambiar el nombre del emblemático recinto cultural.

Por ello, el juez Casey Cooper otorgó un plazo de dos semanas para quitar el apellido Trump, colocado meses antes en la fachada del Centro Kennedy.

Centro Kennedy descarta cambio de nombre en honor a Trump (AP )

Familia de John F. Kennedy celebra veto a Donald Trump para cambiar nombre del Centro Kennedy

La familia del expresidente estadounidense John F. Kennedy celebró la decisión del juez para evitar que sea renombrado el Centro Kennedy por Centro Trump.

En redes, Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy, calificó como "ilegales" las intenciones de Trump, ya que esa decisión solo le compete al Congreso.

“Un juez federal dictaminó que el presidente Trump y la junta directiva del Kennedy Center actuaron ilegalmente al cambiarle el nombre al Kennedy Center. El juez sostuvo que solo el Congreso puede cambiar el nombre del Centro y bloqueó el cierre previsto de dos años”. Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy

Aunque Maria Shriver reconoció que probablemente la decisión será apelada por Trump, dijo que la familia celebrará el fallo dado justo en el cumpleaños de John F. Kennedy.

Por su parte, Kerry Kennedy, hija de Robert F. Kennedy, comentó en sus redes sociales que Donald Trump no refleja los valores defendidos por su tío.

“El presidente Kennedy defendió con orgullo la justicia, la paz, la igualdad, la dignidad, la diversidad y la compasión por quienes sufren. El presidente Trump se opone a estos valores, y su nombre no debería coincidir con el del presidente Kennedy”. Kerry Kennedy, hija de Robert F. Kennedy

John F. Kennedy (Bill Achatz / AP)

Juez descarta cerrar por dos años el Centro Trump

Durante la resolución del caso, el juez Casey Cooper afirmó que la ley que creó el centro “deja absolutamente claro” que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy.

Además, Cooper también frenó la decisión del gobierno de Trump de cerrar el edificio por dos años para realizar trabajos de remodelación.