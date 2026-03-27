El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió plasmar la firma de Donald Trump en los billetes de un dólar.

Esta será la primera vez en la historia que la rúbrica de un presidente en ejercicio, como lo es Donald Trump, aparezca en un billete.

Quedará posicionada a un lado de la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Dólar estadounidense con firma de Donald Trump circulará en julio

Mediante un comunicado, el departamento ejecutivo federal informa que los nuevos billetes de un dólar firmados por Donald Trump circularán antes del 4 de julio.

En el marco del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, la modificación busca conmemorar la gestión económica del mandatario.

Reconocimiento con el que está de acuerdo, Scott Bessent:

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, nos encontramos en el camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar, y una fortaleza y estabilidad fiscal. No existe una forma más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que mediante billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre”, señala. Scott Bessent. Secretario del Tesoro de los Estados Unidos

Brandon Beach, cuya firma será reemplazada por la Trump, también celebra el logro:

“La huella que el presidente ha dejado en la historia, como arquitecto del resurgimiento económico de la Edad de Oro de Estados Unidos, es innegable. Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo resulta apropiado, sino también plenamente merecido“ Brandon Beach. Tesorero estadounidense

Billetes de un dólar tendrán la firma de Donald Trump (Imagen ilustrativa) (@sentdefender /X)

Moneda de oro con imagen de Donald Trump

Adicionalmente, el pasado 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó el diseño de una moneda de oro conmemorativa con la imagen de Donald Trump.

El diseño se basa en una fotografía tomada en 2025. Muestra a Donald Trump apoyando los puños sobre el escritorio de su oficina.

En la parte superior se incluye la palabra “Liberty”, además de traer impreso el periodo 1776-2026.

En la parte inferior se lee “In god we trust”, frase adornada con siete estrellas en un lado y seis en el otro.

Pese a críticas, hasta el momento no hay objeciones para que la Casa de la Moneda comience la producción de la moneda, cuya dominación y tamaño aún no se definen.