El presidente Donald Trump celebró que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ubicado en Florida, ahora llevará su nombre y aseguró que este puerto aéreo “será uno de los más espectaculares del mundo”.

A través de su red social, Donald Trump escribió que se trató de “un día muy grande” y agradeció a todas las personas que hicieron posible el cambio de nombre del aeropuerto internacional de Florida.

Donald Trump aplaude cambio de nombre del Aeropuerto de Palm Beach

Este jueves 9 de julio, se realizó el renombramiento del aeropuerto de Palm Beach, que pasó a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump y cuyo costo asciende a 5.5 millones de dólares.

Donald Trump celebra que el Aeropuerto de Palm Beach ahora lleve su nombre
Donald Trump celebra que el Aeropuerto de Palm Beach ahora lleve su nombre (Captura de pantalla)

Donald Trump aplaudió el cambio de nombre y destacó que la zona de Palm Beach “está en pleno auge”, por lo que hará que el aeropuerto se convierta en “uno de los más grandes y espectaculares del mundo”.

La orden para renombrar el Aeropuerto de Palm Beach fue firmada por el gobernador Ron DeSantis desde marzo de 2026; sin embargo, entró en vigor al concluir las remodelaciones.

Asimismo, el cambio fue autorizado por la Administración Federal de Aviación (FAA), por lo que, a partir del 18 de agosto, los códigos para reservaciones, boletos y equipajes pasarán de PBI a DJT.

A partir de este 9 de julio, el Aeropuerto de Palm Beach pasa a llevar el nombre de Donald Trump, convirtiéndose en el primer puerto aéreo de Estados Unidos en llevar el nombre de un presidente en funciones.