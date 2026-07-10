El presidente Donald Trump celebró que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ubicado en Florida, ahora llevará su nombre y aseguró que este puerto aéreo “será uno de los más espectaculares del mundo”.

A través de su red social, Donald Trump escribió que se trató de “un día muy grande” y agradeció a todas las personas que hicieron posible el cambio de nombre del aeropuerto internacional de Florida.

Donald Trump aplaude cambio de nombre del Aeropuerto de Palm Beach

Este jueves 9 de julio, se realizó el renombramiento del aeropuerto de Palm Beach, que pasó a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump y cuyo costo asciende a 5.5 millones de dólares.

Donald Trump celebra que el Aeropuerto de Palm Beach ahora lleve su nombre (Captura de pantalla)

Donald Trump aplaudió el cambio de nombre y destacó que la zona de Palm Beach “está en pleno auge”, por lo que hará que el aeropuerto se convierta en “uno de los más grandes y espectaculares del mundo”.

La orden para renombrar el Aeropuerto de Palm Beach fue firmada por el gobernador Ron DeSantis desde marzo de 2026; sin embargo, entró en vigor al concluir las remodelaciones.

Asimismo, el cambio fue autorizado por la Administración Federal de Aviación (FAA), por lo que, a partir del 18 de agosto, los códigos para reservaciones, boletos y equipajes pasarán de PBI a DJT.

A partir de este 9 de julio, el Aeropuerto de Palm Beach pasa a llevar el nombre de Donald Trump, convirtiéndose en el primer puerto aéreo de Estados Unidos en llevar el nombre de un presidente en funciones.