El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, cambió de nombre en honor al presidente Donald Trump y en reconocimiento a su estrecha relación con la región; la medida entró en vigor este 9 de julio.

La orden para cambiar el nombre del aeropuerto de Palm Beach en honor a Trump fue firmada desde marzo de 2026 por Ron DeSantis, gobernador de Florida, pero entró en vigor al concluir las remodelaciones.

Renombran aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump

El aeropuerto de Palm Beach fue renombrado en honor a Donald Trump este jueves 9 de julio, por lo que el código de identificación de la Administración Federal de Aviación pasa de ser PBI a DJT.

Palm Beach cambia el nombre de su aeropuerto en honor a Donald Trump (Saul Martinez / AP Photo/Saul Martinez)

De acuerdo con la información, el renombramiento implicó un costo de 5.5 millones de dólares y, pese a que, la simbología del sitio ya indica el cambio de nombre, aún falta ajustar los trámites.

En lo que concluye el proceso de adaptación en los sistemas de las aerolíneas, los usuarios deberán seguir utilizando el código PBI al realizar reservaciones de vuelos; estas letras se reflejarán en equipaje y boletos.

Se espera que el cambio de nombre en los sistemas de las aerolíneas se vea reflejado de manera total el próximo 18 de julio, aunque el aeropuerto ya oficializó el renombramiento.

En la apertura del ahora “Aeropuerto Internacional Donald J. Trump”, estuvo presente Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, quien destacó la relación de su padre con Palm Beach y Florida.

“No creo que haya nadie más asociado a Palm Beach que Donald Trump, quizás en toda Florida”. Eric Trump

Cabe mencionar que la inauguración se realizó en las primeras horas de la madrugada y el primer avión en aterrizar en el puerto aéreo fue el de Eric Trump, quien iba a bordo con su familia.