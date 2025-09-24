En la Asamblea General de la ONU, el presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió que se juzgue a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, por el genocidio en la Franja de Gaza, Palestina.

“Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil". Gabriel Boric, presidente de Chile

Y es que acorde con los señalamientos en redes sociales, Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad, un genocidio, contra Gaza a raíz de su conflicto con Hamás, lo que ha sido señalado por varias naciones.

Esta semana se celebra la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde varios países afirmaron que reconocerán a Palestina como Estado, pese a lo dicho por Israel.

Gabriel Boric, presidente de Chile, pide juzgar a Benjamin Netanyahu por genocidio en Gaza

Durante su participación en la Asamblea General de la ONU, Gabriel Boric declaró que quiere ver a Benjamin Netanyahu y los responsables del genocidio en Gaza ante tribunales de justicia internacional.

El presidente de Chile afirmó en su discurso que lo que sucede en Gaza es una crisis global que atribuye a toda la humanidad, ya que miles de inocentes han muerto, aunque no volvió a mencionar a Israel.

Sin embargo, el presidente de Chile afirmó que miles de inocentes son asesinados sólo por ser palestinos, que es equivalente a lo que ocurrió hace 80 años, cuando millones de judíos morían por serlo.

Gabriel Boric también afirmó que hay un dolor genuino en y por Gaza, ante las imágenes de niños debajo de los escombros con miradas muertas.

Por lo que llamó a transformar el odio por lo que ocurre en Gaza en un deseo de justicia, que no se hagan concesiones a la violencia.