Durante su intervención en la 80.ª Asamblea General de la ONU, el príncipe Faisal bin Farhan, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, anunció un apoyo millonario a la Autoridad Nacional Palestina.

De acuerdo con el príncipe Faisal bin Farhan, este apoyo a la Autoridad Nacional Palestina viene por parte de por varios “socios importantes” no dados a conocer.

Arabia Saudita da 1.6 mil mdp a la Autoridad Nacional Palestina

Ante los miembros presentes en la 80.ª Asamblea General de la ONU, el príncipe Faisal bin Farhan señaló que Arabia Saudita apoyaría con 1.6 mil millones de pesos a la Autoridad Nacional Palestina.

La razón detrás del apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, en palabras del príncipe Faisal bin Farhan de Arabia Saudita, se debe a una coalición de emergencia para financiar a dicha instancia de Medio Oriente.

Arabia Saudita (Unsplash)

Dejando en claro que la financiación se dará de forma directa a la Autoridad Nacional Palestina; es decir, ningún organismo fuera de los miembros de la coalición estará involucrada.

Reiterando también que los mencionados 1.6 mil millones de pesos son solo de parte del gobierno de Arabia Saudita; se desconoce si los otros miembros aportarán económicamente y el posible monto de esto.

El apoyo de Arabia Saudita a la Autoridad Nacional Palestina viene tras las declaraciones de Mahmoud Abbas

El anuncio del apoyo de Arabia Saudita a la Autoridad Nacional Palestina se da unas horas después de la participación de Mahmoud Abbas en la 80.ª Asamblea General de la ONU.

Durante su tiempo ante los miembros de la ONU, Mahmoud Abbas fue enérgico al señalar que Hamás no representa de ninguna manera al pueblo de Palestina.

Contradiciendo las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el cual afirma categóricamente al grupo terrorista como parte centrar de Palestina.

Mahmoud Abbas condenó los ataques de Hamás en “defensa propia”, al mismo tiempo que pidió la liberación de rehenes; además de señalar que los ataques de Israel a Palestina con un “un crimen de guerra y de lesa humanidad”.