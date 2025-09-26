En medio de las presiones de ciertos sectores que piden la anexión de Cisjordania por Israel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que no permitirá que se avance en la medida.

Así lo sentenció el mandatario durante una conferencia de prensa en La Casa Blanca el jueves 25 de septiembre, en la que fue cuestionado sobre las intenciones de los sectores ultra conservadores israelíes.

Ante ello, Donald Trump declaró de manera firme y contundente que no va a permitir se concrete la anexión de Cisjordania por Israel, pues dijo que “ya es suficiente”.

Donald Trump (WILL OLIVER / POOL / EFE)

Donald Trump responde con negativa contundente sobre anexión de Cisjordania por Israel

Durante una conferencia celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado sobre la posible anexión de Cisjordania por Israel, ante lo cual respondió con una negativa directa.

Lo anterior debido a que ante el cuestionamiento, el presidente de Estados Unidos afirmó que no permitirá la anexión de Cisjordania por Israel e incluso sentenció que es momento de parar, al insistir en que no dará su consentimiento.

De esa manera, respondió a las recientes presiones del ala ultraderechista de Israel, pues con su contestación se desmarcó de esos planes y reiteró que su postura busca evitar una escalada regional que, ha dicho, es innecesaria.

Pese a que no detalló si ha tenido un diálogo reciente con Benjamin, Netanyahu, insistió en que la anexión de Cisjordania por Israel no será respaldada, pues su prioridad es la estabilidad y la medida la pondría en riesgo.

🇺🇸🇮🇱🇵🇸 | URGENTE: Trump: "No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No, no lo permitiré, no va a suceder. Ya es suficiente, es hora de parar ahora".

pic.twitter.com/Ag0RgGs0Fa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 25, 2025

¿Por qué se busca la anexión de Cisjordania por Israel?

La negativa contundente de Donald Trump en torno a la anexión de Cisjordania por Israel, se dio en medio de las crecientes presiones de sectores de ultraderecha en el medio oriente que buscan que se concrete la medida.

De acuerdo con los representantes de los sectores de la ultraderecha israelí, la anexión del territorio se debe llevar a cabo debido a que hay diversos motivos por los cuales tendría que concretarse:

Religiosos, debido a que creen que Judea y Samaria, ubicadas en Cisjordanía, se tratan de tierras bíblicas que pertenecen a Israel

Ideológico, ya que han señalado que buscan que se concrete una soberanía total entre el Jordán y el Mediterráneo

Estratégico, pues se alega que el tener el control del territorio, es vital para el tema de la seguridad nacional de Israel

El tema de la anexión ha sido usado como bandera electoral por las alas de ultraderecha que pretenden movilizar a los votantes más conservadores en este momento de crisis e inestabilidad.

Sin embargo, al impulsar el proyecto de anexión de Cisjordania por Israel, se asegura que la medida no implica otorgar la ciudadanía plena a los palestinos, lo que ha sido interpretado como un escenario de apartheid o gobernanza desigual.