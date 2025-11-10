El cierre del gobierno de Estados Unidos podría terminar en las próximas horas, tras semanas de intensas negociaciones en el Congreso. Aún falta el visto bueno de la Cámara de Representantes.

El acuerdo, impulsado por senadores demócratas moderados, busca reabrir las dependencias afectadas y financiar varias agencias federales, poniendo fin al cierre más prolongado en la historia reciente del país.

“Parece que nos acercamos al fin del cierre del gobierno”, señaló la noche del 9 de noviembre.

Avances en el Senado y posible reapertura federal

El Senado celebrará una votación de procedimiento este domingo para determinar si el acuerdo puede avanzar rápidamente. De aprobarse, permitiría reactivar la administración pública estadounidense.

Si el proceso avanza sin bloqueos, el gobierno federal podría reabrir esta misma semana, según fuentes legislativas. La aprobación final dependerá del respaldo de la Cámara de Representantes.

Donald Trump (AARON SCHWARTZ/EFE )

El pacto contempla la financiación anual completa de los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y el propio Congreso, garantizando la reanudación inmediata de sus operaciones y programas prioritarios.

Otras agencias federales serían financiadas temporalmente hasta el 30 de enero, en lo que se negocian presupuestos más amplios. La medida busca estabilizar los servicios y evitar nuevos cierres.

El acuerdo también incluye el pago retroactivo a empleados gubernamentales suspendidos, además de liberar fondos federales retenidos destinados a estados y gobiernos locales durante el cierre .

Los trabajadores despedidos serían reincorporados a sus funciones tan pronto se apruebe la legislación. La reapertura garantizaría el restablecimiento de servicios esenciales y la normalización de operaciones.

Los mercados reaccionaron positivamente: los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses subieron durante las primeras horas de la sesión asiática ante la expectativa de un acuerdo inminente.

“Parece que nos acercamos al fin del cierre del gobierno”, declaró el presidente Donald Trump al regresar a la Casa Blanca, confirmando el optimismo sobre un posible consenso legislativo.