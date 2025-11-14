Fue a través de la cadena Fox News que se dio a conocer la demanda que Donald Trump interpuso a la BBC.

Esta información fue confirmada a su vez por una fuente cercana al equipo legal del mandatario estadounidense y por la propia cadena.

Donald Trump exige mil millones de dólares tras discurso editado de la BBC

El domingo 9 de noviembre, el director general y la jefa de noticias de la BBC, Tim Davie y Deborah Terness, renunciaron a sus cargos.

Esto después de admitir haber alterado un discurso de Donald Trump para el documental Trump: ¿una segunda oportunidad?

Donald Trump, presidente de México. (Manuel Balce Ceneta/AP / AP)

Pese a las disculpas y el reconocimiento por parte de la BBC y de Tim Davie y Deborah Terness por haber “cometido errores”, Donald Trump se puso firme en la demanda.

De acuerdo con la fuente de su equipo legal, el también empresario envió una carta a la cadena exigiendo se retracten por lo ocurrido, dándoles como plazo hasta el día viernes.

Por su parte la BBC aseguró que darán respuesta “a su debido tiempo”.

Con anterioridad, cuando la edición fue descubierta, Donald Trump había criticado a la cadena británica por haber manipulado su discurso.

El presidente estadounidense se refirió a Davie y Terness como “periodistas corruptos”, junto con el resto de la BBC.

En el discurso alterado de la cadena, se remontaba al 6 de enero de 2021, día en el que el Capitolio de los Estados Unidos fue tomado por manifestantes.

En el discurso original, Donald Trump hacía referencia a una marcha pacífica:

“Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica”. Donald Trump

Mientras en el discurso de la BBC dan a entender que Donald Trump hizo un llamado directo a la violencia para tomar el Capitolio: