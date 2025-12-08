La tensión entre Venezuela y Estados Unidos continúa; Qatar y Panamá se ofrecen a mediar conflicto de Donald Trump y Nicolás Maduro.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe cerca de Venezuela fue considerado como un intento para cambiar el régimen de Nicolás Maduro, mientras que ellos insisten en que solo combaten el narcotráfico.

Qatar y Panamá ofrecen mediar conflicto entre Donald Trump y Nicolás Maduro

Ante los conflictos entre Donald Trump y Nicolás Maduro, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, mencionó que esperan que Estados Unidos y Venezuela soliciten a Doha que ejerza como mediador.

Autoridades de Qatar esperan que ambos países les soliciten ser mediadores y aseguran que están en contacto con Estados Unidos y Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Octavio Guzmán / EFE)

Majed al-Ansari aclaró que no han ejercido acciones oficiales para abrir el diálogo en Estados Unidos y Venezuela.

Incluso, Qatar ha mantenido conversaciones entre ambos países para llegar a un acuerdo y haya intercambio de prisioneros.

Por otro lado, se informó que el vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, afirmó que el presidente panameño, José Raúl Maulino, ha expresado su disposición a acoger a “ciertas personas” venezolanas con el fin de contribuir a “resolver la situación” en ese país.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (Nicolás Maduro )

Panamá teme que acciones militares de Estados Unidos detone problemas con Venezuela

Las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe han provocado rencillas con Venezuela, quien percibe estas operaciones como un intento de intervención.

Panamá teme que las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe provoquen más problemas que puedan desestabilizar y afectar a otros países Latinoamericanos.

Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a trabajadores de la industria petrolera a estar alertas ante sus “enemigos”.

En agosto de 2025, Estados Unidos inició un despliegue militar en el mar de Caribe, argumentando que quieren combatir el narcotráfico, mientras que Venezuela ve estas acciones como una amenaza.