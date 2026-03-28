Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer la desaparición del general retirado, William Neil McCasland, quien estaba relacionado al fenómeno OVNI.

El caso del general se suma a una serie de desapariciones de científicos que se han dado entre 2025 y 2026, ligados de una u otra manera a los OVNI.

El general ligado a los OVNI desapareció de su casa en Estados Unidos sin dejar rastro

De acuerdo con el reporte, William Neil McCasland, el general ligado al fenómeno OVNI, desapareció sin dejar rastro en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos.

Lo último que se supo antes de su desaparición en Estados Unidos, es que reportó estar en un estado de confusión mental, por ello dejó de lado sus actividades laborales.

William Neil McCasland (Departamento de Defensa de Estados Unidos)

Según declaraciones de sus familiares, un día salió a caminar y no regresó; los elementos de búsqueda y rescate solo hallaron su camisa y botas.

Sin embargo, la mochila que llevaba, cartera y pistola aún no han sido localizadas, al igual que el general en sí mismo.

Supuestamente, el general William Neil McCasland estuvo involucrado en el choque de un OVNI en Roswell, Nuevo México.

Siendo él parte del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson, donde se habrían llevado los restos de la nave.

General de Estados Unidos es la última de las desapariciones ligadas a los OVNI

Lo que hace más interesante el caso es que esta sería la cuarta persona ligada a los OVNI que desaparece en Estados Unidos en el último año.

En junio de 2025 desaparecieron la ingeniera aeroespacial Monica Jacinto Reza, y la administradora de LANL Melissa Casias, quien además tendría vínculos con el Departamento de Defensa.

Mientras que en febrero de 2026, el astrofísico Carl Grillmair recibió un disparo en la puerta de su casa; aunque se detuvo al agresor, se sospecha que es solo un chivo expiatorio.

Muchos teóricos especulan que esto está relacionado con la iniciativa de Donald Trump de desclasificar los archivos del fenómeno OVNI.

Pues son demasiadas desapariciones o atentados en contra de personajes de alto perfil ligados a la investigación extraterrestre.