Apareció un nuevo reporte acerca de los desaparecidos en Estados Unidos, caso que está causando revuelo, pues todos de alguna manera están vinculados a un proyecto secreto nuclear.

Esto no causaría tanto ruido de no ser porque ya van 10 personas que desaparecen en lo que va de la década, quienes estaban desarrollando ese proyecto secreto nuclear de Estados Unidos.

Steve García era guardia de seguridad en proyecto secreto nuclear de Estados Unidos

De acuerdo con los reportes, Steve García desapareció en de Albuquerque, Nuevo México, en agosto de 2025. La última vez que se le vio llevaba ropa de civil y cargaba una pistola de calibre desconocido.

Steve García (Especial)

Steve García estaba asignado al Kansas City National Security Campus, una instalación de Estados Unidos dedicada a la seguridad nacional; su trabajo era custodiar el lugar.

Se sabe que dichas instalaciones son usadas para hacer el 80% de los componentes que sirven para ensamblar el armamento nuclear del Estados Unidos, aunque no se dan más detalles al respecto.

Asimismo, se dio a conocer que esta persona sabía cosas de artefactos clasificados y no clasificados, esto a pesar de que supuestamente solo era parte del personal de seguridad del área.

Steve García es la décima persona vinculada al proyecto secreto nuclear que desaparece

Para muchas personas, incluidas autoridades de Estados Unidos y conspiranoicos, que Steve García sea la décima persona vinculada al proyecto secreto nuclear que desaparece, es de preocupar.

La desaparición de Steve García ya no se puede tomar como un caso aislado, pues hay varios antecedentes de gente que está sin localización o murió, involucrada en el proyecto secreto nuclear de Estados Unidos.

De momento, el gobierno no ha dado una postura oficial, más allá de la consternación de Donald Trump acerca del caso, que expresó en su cuenta de Truth Social; fuera de eso, no se ha dicho nada más.

Lamentablemente, se espera que mientras más se indaga en el caso, se presenten más desapariciones o muertes misteriosas.