En 2022, la científica Amy Eskridge fue encontrada muerta en su casa; en su momento se determinó que ella misma se había disparado. Sin embargo, el caso ha vuelto al ojo público, tras desapariciones y muertes de gente ligada a los OVNIs.

Amy Eskridge estaba a cargo del desarrollo de dispositivos antigravedad, además de que planeaba divulgar datos clave sobre los OVNIs antes de su muerte.

Muerte de Amy Eskridge está envuelta en misterio por relación con OVNIs

Aunque la muerte de Amy Eskridge sucedió hace varios años, actualmente apunta a ser parte de todos los casos de fallecimientos y desapariciones de personas de alto perfil relacionadas a investigaciones secretas u OVNIs.

Amy Eskridge (Especial)

Amy Eskridge murió en junio de 2022, pero ni la policía ni los forenses revelaron la investigación alrededor del fallecimiento, marcándolo de manera inmediata como suicidio.

Lo cual ha dejado muchas dudas al respecto, sobre todo tras declarar que pensaba que su vida estaba en peligro; al parecer por los conocimientos que poseía de los proyectos secretos de Estados Unidos y los OVNIs.

De hecho, tras su muerte, se dio a conocer una entrevista y una investigación independiente mandada al Congreso de Estados Unidos donde se menciona que todo era parte de una conspiración.

Amy Eskridge tenía información secreta de los OVNIs

De acuerdo con los reportes entregados en su momento, la investigación de Amy Eskridge sobre la antigravedad podría haber revolucionado los viajes espaciales y la producción de energía.

Amy Eskridge estaba tan convencida de su desarrollo, que abrió su propia compañía, The Institute for Exotic Science, donde financiaría de manera independiente su iniciativa. Lamentablemente, el instituto fue cerrado tras su muerte en 2022.

Además, en un podcast de 2020, ella misma mencionó que necesitaba hablar de los OVNIs, pues era algo que le generaba una gran ansiedad y estaba escalando poco a poco.

Sin embargo, también tenía miedo de las posibles represalias debido a todo lo que sabía y lo que podría divulgar al público.