El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló finalmente sobre el caso de científicos desaparecidos y fallecidos que contaban con acceso a información clasificada y nuclear.

El mandatario señaló que espera que estos incidentes sean hechos aislados y que puedan esclarecerse en el corto plazo.

“Espero que sea algo aleatorio, pero lo sabremos en la próxima semana y media. Acabo de tener una reunión. No conozco todos los incidentes como los mencionas, pero hay gente importante involucrada y quiero revisarlo próximamente” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

REPORTER: There are at least ten missing scientists with access to classified stuff, nuclear material, aerospace.. What do you think is happening here..?



PRESIDENT TRUMP: 'I hope it’s random.'



PRESIDENT TRUMP: 'We’re going to know in the next week and a half.' pic.twitter.com/bPkQMrEiws — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 16, 2026

Trump también reconoció la relevancia de los especialistas involucrados, lo que convierte el caso en un asunto prioritario para su administración.

Científicos desaparecidos en Estados Unidos estaban ligados a proyectos nucleares y de defensa

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los científicos desaparecidos y fallecidos estaban vinculados a información altamente clasificada, incluyendo proyectos nucleares y de defensa.

Algunos de ellos trabajaban en la Base de la Fuerza Aérea Kirtland, así como en centros de investigación en California.

El diario Daily Mail informó que autoridades federales identificaron un patrón común entre las víctimas: todos tenían acceso a información sensible de seguridad nacional.

¿Quiénes son los científicos muertos y desaparecidos en Estados Unidos?

Entre los casos reportados de la desaparición y muerte de científicos en Estados Unidos destacan:

John McCasland, ingeniero de 45 años, hallado sin vida el 12 de marzo en Nuevo México; trabajaba en sistemas de propulsión avanzada.

Elena Reza, experta en microelectrónica en los Laboratorios Nacionales Sandia, donde se desarrollan componentes clave del arsenal nuclear; también fue encontrada muerta en Nuevo México.

Robert Thompson, físico localizado sin vida en un hotel de Washington D.C., quien participaba en reuniones sobre inteligencia artificial aplicada a drones de combate y vigilancia automatizada.

Asimismo, se reporta la desaparición del científico David Albuquerque, quien fue visto por última vez tras salir de su oficina en una consultora privada que colabora con la Marina en California.

Otro especialista, cuya identidad permanece reservada, también se encuentra desaparecido.

Pentágono reconoce posible riesgo a la seguridad nacional por desapariciones y muertes de científicos

Un vocero del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato, reconoció que estos hechos podrían representar un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En tanto, el Buró Federal de Investigaciones mantiene abiertas varias investigaciones para esclarecer las desapariciones y muertes de los científicos.