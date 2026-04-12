Un nuevo reporte ha vuelto a causar revuelo alrededor de la NASA y sus científicos, pues se dio a conocer la muerte de Michael Hicks, vinculado al Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Lo que llama la atención del caso es que Michael Hicks murió desde el 2023, pero es hasta este momento que se ha comenzado a investigar su muerte.

Michael Hicks de la NASA murió envuelto en misterio

De acuerdo con los reportes recientes, Michael Hicks murió en julio de 2023 a los 59 años de edad; sin embargo, su muerte nunca se hizo pública por parte de la NASA.

Autoridades de la NASA y el gobierno de Estados Unidos no dieron la causa de muerte oficial de Michael Hicks, además de que no hubo autopsia.

Michael Hicks (NASA)

El científico trabajó en el JPL de la NASA de 1998 al 2022, en proyectos como el DART (Double Asteroid Redirection Test), Deep Space 1 y Dawn.

Se enfocaba principalmente en darle seguimiento, así como estudiar cometas y asteroides de todo tipo.

Como se puede notar, la muerte del experto se dio solo un año después de su retiro de la agencia espacial, lo cual ha encendido las alarmas en distintos niveles de la sociedad estadounidense.

Muerte de Michael Hicks se suma a otros casos vinculados a la NASA

Con la muerte de Michael Hicks, ya van nueve científicos de la NASA que mueren o desaparecen en situaciones misteriosas.

Junto a Michael Hicks se tiene el caso de William Neil McCasland, quien desapareció cerca de su casa en Nuevo México tras dar una caminata; las autoridades solo encontraron algunas cosas en un camino.

El astrofísico Carl Grillmair fue asesinado en la entrada de su casa; Anthony Chavez y Melissa Casias también desaparecieron de sus casas.

Nuno Loureiro fue asesinado en su casa, mientras que Jason Thomas fue encontrado muerto en un lago de Massachusetts luego de meses desaparecido.

Monica Reza igualmente desapareció al hacer una caminata cerca de su casa, y Frank Maiwald murió sin explicación en su domicilio.