Donald Trump ordena reabrir espacio aéreo de Venezuela a vuelos comerciales tras conversaciones con Delcy Rodríguez: “Estarán seguros”.

El pasado 3 de enero se cerró el espacio aéreo de Venezuela por órdenes de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos tras operaciones militares tras la detención de Nicolás Maduro.

Trump ordena abrir espacio aéreo de Venezuela

El jueves 29 de enero, Donald Trump ordenó reabrir el espacio aéreo comercial de Venezuela y aseguró que es seguro que estadounidense viajen al país.

La orden fue retomada por Sean Duffy, secretario de transporte, por lo que el espacio aéreo comercial a Venezuela debe estar abierto antes de que finalice este jueves.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí”, aseguró Donald Trump.

Delcy Rodríguez, actual dirigente de Venezuela, está enterada de dicha decisión e incluso se planteó la posibilidad de reabrir la embajada de Estados Unidos en este país.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Evan Vucci/AP / AP)

American Airlines reanudará vuelos a Venezuela

Tras el anuncio de Donald Trump, aerolíneas como American Airlines reanudará vuelos diarios a Venezuela.

La aerolínea mencionó que están al pendiente de las i ndicaciones del gobierno y las indicaciones de seguridad.

Se espera que se reanuden los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela, la cual se suspendió hace más de 6 años.

American Airlines fue la primera aerolínea estadounidense en anunciar que tendrá vuelos a Venezuela, así lo reveló la empresa en un comunicado.

La aerolínea compartirá detalles de su regreso a Venezuela en las siguientes semanas.

Por lo que venezolanos podrán regresar a su país a través de aerolíneas estadounidenses y ciudadanos de Estados Unidos podrán visitar el país sin restricciones de seguridad.

Administración Federal de Aviación de Estados Unidos continua con sus evaluaciones de seguridad en Venezuela.