Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó este miércoles 10 de diciembre que la “Tarjeta Dorada” ya está disponible, pero ¿qué es? Te damos los detalles del nuevo anuncio.

Donald Trump anunció que crearía una tarjeta dorada que únicamente podrían adquirir millonarios del mundo y hoy se ha vuelto una realidad.

Donald Trump impulsa tarjeta dorada de Estados Unidos (Michelle Rojas / SDPnoticias)

A través de redes sociales, el presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de la “Tarjeta Dorada”, que está dirigida a personas extranjeras “calificadas y verificadas” que puedan pagarla.

La Tarjeta Dorada de Donald Trump será una visa que se le otorgará a todas las personas que aporten a Estados Unidos, ya sea con inversiones o con su talento, por lo que no se le otorgará a cualquiera.

De acuerdo con la información, los precios de la Tarjeta Dorada de Donald Trump son los siguientes:

Un millón de dólares, 18 millones de pesos aproximadamente

2 millones de dólares si son ligadas a empresas, que son alrededor de 36 millones de pesos

Donald Trump señaló que la Tarjeta Dorada será algo muy importante para las empresas de Estados Unidos, pues les permitirá conservar “su invaluable talento” extranjero. La aplicación se puede hacer aquí