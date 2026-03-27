The White House (La Casa Blanca) es el nombre de la nueva aplicación de noticias que promete seguir de cerca los movimientos de Donald Trump, desde eventos públicos, declaraciones y hasta decisiones presidenciales.

La app es completamente gratuita y está disponible en las tiendas virtuales de Apple y Google, por lo que se puede descargar en cualquier teléfono movil.

El lanzamiento fue anunciado en los canales oficiales de la Casa Blanca, donde bromearon con los bombardeos estadounidenses en Irán.

“Hubo muchos lanzamientos últimamente. Tranquilos, se trata de una nueva app”, dice el promocional de la app de noticias.

Gobierno de Donald Trump sigue apostando por las redes sociales

Uno de los principales propósitos de esta nueva aplicación es informar en torno a Trump, sus intervenciones públicas y las decisiones de su administración.

El gobierno de Donald Trump ha destacado por tener una fuerte presencia en redes sociales como TikTok y la plataforma creada por el mandatario: Truth Social.

Esta última fue lanzada oficialmente en febrero de 2002 en respuesta a expulsión del republicano en otras redes como X y YouTube.

Ahora, con The White House se extienden las posibilidades para llegar a más personas en los Estados Unidos.

Del mismo modo, se sabe que Trump se siente personalmente cómodo con el uso de redes, siendo este un espacio que usa constantemente para emitir mensajes y comunicados a título personal.