El presidente Donald Trump publicó este martes 12 de mayo en su red social lo que podría ser el billete de 100 dólares que inmortalizará su cara, propuesta que fue impulsada por legisladores republicanos.

Actualmente, el billete de 100 dólares tiene el rostro de Benjamin Franklin, pero congresistas afirman que debe estar la cara de Trump debido a la transformación histórica de Estados Unidos bajo su liderazgo.

Donald Trump pública billetes de 100 dólares con su cara

El congresista republicado Brandon Gill propuso el lanzamiento de billetes de 100 dólares con la cara de Donald Trump y el presidente ya imagina como se verá su cara en papel moneda.

Trump ya imagina billetes de 100 dólares con su cara (Captura de pantalla)

De acuerdo con las imágenes, el nuevo billete de 100 dólares tendría la cara del presidente Donald Trump, además de su firma y la de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

Fuentes revelan que se espera que los billetes de 100 dólares con la cara de Donald Trump comiencen a imprimirse en junio de 2026, sin embargo, no hay planes oficiales para a Benjamin Franklin.

De aprobarse el cambio en el billete de 100 dólares, esta sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que aparecería la firma y la cara de un presidente en funciones en papel moneda.