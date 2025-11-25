Dan Crenshaw fue señalado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) por presentar comportamientos inapropiados con representantes mexicanos en agosto de 2025.

A pesar de ser señalado por la ingesta de bebidas alcohólicas y realizar un discurso que incomodó a los presentes, el congresista de Estados Unidos aseguró que los hechos ocurrieron de manera distinta.

Asimismo, aseguró que la supuesta acción ‘inapropiada’ fue un brindis durante los últimos 5 minutos de la reunión sobre el narcotráfico.

Te contamos todo lo que sabemos sobre el congresista Dan Crenshaw, como:

¿Quién es Dan Crenshaw?

¿Cuántos años tiene Dan Crenshaw?

¿Cuál es el signo zodiacal de Dan Crenshaw?

¿Dan Crenshaw tiene esposa?

¿Dan Crenshaw tiene hijos?

¿Qué estudió Dan Crenshaw?

¿Cuál es la trayectoria de Dan Crenshaw? y más

¿Quién es Dan Crenshaw?

Dan Crenshaw es actualmente congresista por el partido Republicano que proviene de una familia migrante.

Chrenshaw nació en Aberdeen, Escocia y, debido a que su papá trabajaba en la industria del petróleo y gas, logró pasar su infancia en Estados Unidos, así como en Ecuador y Colombia, por lo que también habla de manera fluida el español.

¿Cuántos años tiene Dan Crenshaw?

Dan Crenshaw, congresista republicano nació el 14 de marzo de 1984, por lo que actualmente tiene 41 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Dan Crenshaw?

El congresista Dan Crenshaw cumple años el 14 de marzo, por lo que nació bajo el signo zodiacal de Piscis.

Las personas piscis son consideradas sensibles, empáticas e intuitivas; también pueden ser evasivas y emocionales.

¿Dan Crenshaw tiene esposa?

Sí, Dan Crenshaw tiene esposa. Se trata de Tara Blake, de 42 años, con quien se casó en el año 2013.

¿Dan Crenshaw tiene hijos?

Se desconoce si Dan Crenshaw tiene o no hijos.

¿Qué estudió Dan Crenshaw?

Dan Crenshaw estudió en la Universidad Tift, donde se graduó en Relaciones Internacionales en 2006.

Para 2016, asistió a la Universidad de Harvard, donde obtuvo una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy.

¿Cuál es la trayectoria de Dan Crenshaw? y más

Antes de dedicarse a la política, Dan Crenshaw brindó su servicio en la Marina, donde pasó el entrenamiento de calificación SEAL, en junio de 2008 y recibió la designación 1130 como Oficial de Guerra Especial Naval.

Asimismo, sirvió en los Navy SEAL durante diez años, donde alcanzó el rango de teniente comandante.

Para el 2016 se retiró de esa fuerza pero durante una misión en Afganistán resultó herido en combate, lo que resultó en la pérdida del ojo derecho por un artefacto explosivo.

Desde 2018 es representante republicano por el estado de Texas, donde se ha pronunciado contra el aborto y el control de armas.