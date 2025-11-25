La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, alertó a México por el comportamiento inapropiado del congresista Dan Crenshaw durante una reunión.

De acuerdo con la CIA, se envió un mensaje importante desde la sede de Langley, Virginia, sobre una reunión con la delegación mexicana en el Congreso el mes de agosto.

Esto ante la preocupación sobre el comportamiento que calificaron de “poco profesional” debido al consumo de alcohol del congresista republicano.

CIA alerta a México por comportamiento ‘inapropiado’ de Dan Crenshaw

La CIA señaló que el congresista republicano Dan Crenshaw tuvo un comportamiento ‘inapropiado’ durante una reunión con una comitiva mexicana en el Congreso estadounidense, relacionada con un problema de alcohol.

Según el reporte, Crenshaw no se comportó con decoro en presencia de los funcionarios de México durante una reunión de trabajo del ya disuelto Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre el narcotráfico.

Durante la reunión en la que participó igualmente el demócrata Lou Correa, Crenshaw realizó un brindis utilizando lenguaje grosero que a las mujeres presentes.

Por este comportamiento, Mike Johnson, presidente de la Cámara, Mike Johnson y Rick Crawford acordaron prohibir a Crenshaw viajar en delegaciones financiadas con fondos públicos durante 90 días.

Dan Crenshaw se burla de “alerta” de la CIA a México

Luego de que se diera a conocer la alerta a México desde la CIA por Dan Crenshaw y su “comportamiento inapropiado”, el congresista se burló.

De acuerdo con Crenshaw, considera vergonzoso este escándalo ya que se trata de “la historia más aburrida de la historia”.

Asimismo, dijo de manera burlona que “como pirata moderno”, le debe a los estadounidenses “historias escalofriantes de México” y se disculpó por no tenerlas.