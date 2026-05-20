El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culpó a dirigentes de Cuba de la escasez de electricidad, alimentos y combustible, señalamiento que éstos reviraron.

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel tachó de cínico y mentiroso a Estados Unidos por asegurar que no existe un bloqueo energético de su parte y además culparlos de los apagones masivos.

“Mienten una y otra vez sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante, sin presentar una sola evidencia que sustente sus afirmaciones” Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba

Vía X, el mandatario cubano, de 66 años de edad, enlistó las razones detrás de la crisis energética:

Cierre de accesos a recursos materiales y financieros

Orden ejecutiva, del 29 de enero del 2026, que penaliza con aranceles irracionales a cualquier país que provea de combustible a Cuba

Restricción de envíos de combustible por parte del Departamento del Tesoro

De acuerdo con Díaz-Canel, estas medidas se han convertido en un castigo colectivo que ha tomado forma de un “acto de genocidio”.

“Ha sido la práctica de ese imperio, armar guerras y exterminar pueblos sobre la base de la mentira” Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba

Por lo que exige al gobierno estadounidense quitar el bloqueo energético y tener un enfrentamiento de ser necesario.

“Hechos y no palabras son las respuestas que Cuba y el mundo reclaman. Quiten el #Bloqueo y vamos a ver a cómo tocamos. #LaPatriaSeDefiende”, concluye. Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba

Presidente de Cuba desmiente a Estados Unidos (@DiazCanelB / X)

¿Qué dice Estados Unidos sobre el bloqueo energético a Cuba?

En una conferencia de prensa que Marco Rubio, de 54 años de edad, ofreció este 20 de mayo de 2026, el Secretario de Estados Unidos culpó a los dirigentes de Cuba de la crisis energética.

Aseguró que éstos han saqueado millones de dólares, de los cuales nada se ha destinado al pueblo cubano, quienes tienen que sobrevivir 22 horas al día con mínima electricidad.

Así como, asegurando que Estados Unidos desea aliviar la crisis de Cuba y construir un futuro mejor por lo que les ofrece 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, mismos que deben ser distribuidos por la Iglesia u otras organizaciones benéficas de confianza.

Cabe mencionar que Donald Trump, de 79 años de edad, en enero de este 2026 arreció el bloqueo energético a Cuba, vigente desde 1961, así como impuso sanciones contra la isla.