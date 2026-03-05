Durante la mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum respaldó la postura de España ante la guerra de Estados Unidos e Irán.

Así como Sheinbaum refrendó la postura de México al apostar por la paz, tal cual lo dejó en claro España; además de volver hablar sobre recuperar el papel de las Naciones Unidos ante los conflictos internacionales.

Sheinbaum respalda postura de España con llamado de paz ante guerra de Estados Unidos e Irán

Ante la pregunta del papel de México y la respuesta que España ha dado con un llamado a la paz ante la guerra de Estados Unidos e Irán, Sheinbaum respaldo el posicionamiento del país liderado por Pedro Sánchez.

“Es muy respetable la posición del presidente de España, apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN es una decisión que ellos tomaron”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que la presidenta Sheinbaum apuntó que México se suma al llamado por la paz ante el conflicto militar en Medio Oriente.

“Nosotros de igual manera vamos a llamar a la paz, aunque hubiera un presidente que no quisiera, deber respetar la constitución, ya que en la constitución en un artículo que se habla de las atribuciones de la presidente o la presidenta de la república, cuáles son los principios que debe seguir para la política exterior principalmente, y que hemos mantenido”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Naciones Unidas necesita recuperar su papel ante guerra de Estados Unidos e Irán

Tras su llamado a la paz de Sheinbaum sumándose a España, la presidenta de México volvió hablar sobre el papel de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la guerra de Estados Unidos e Irán.

Recordando Sheinbaum que Naciones Unidas necesita recuperar su papel, pues el mundo necesita de la paz y el respeto entre los países.