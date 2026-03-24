Acusan de asesinato a Dayton Webber, el popular jugador amputado de lanzamiento de sacos.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 22 de marzo en Maryland, Estados Unidos.

Dayton Webber, jugador amputado de lanzamiento de sacos, es acusado de asesinato en Maryland

El jugador de lanzamiento de sacos, Dayton Webber, ha sido acusado de disparar y matar al pasajero Bradrick Michael Wells en un auto.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de Charles, dos personas alertaron a agentes de la policía cerca de la intersección de La Plata Road y Radio Station Road.

Acusan de asesinato a Dayton Webber, jugador amputado de lanzamiento de sacos (Especial)

Los testigos, que iban en el automóvil, indicaron que Dayton Webber comenzó a discutir con Bradrick Michael Wells, quien viajaba de copiloto.

Durante el altercado, Dayton Webber sacó un arma y disparó contra la víctima.

Según los testigos, el jugador de lanzamiento de sacos les pidió que le ayudaran a sacar el cuerpo, pero ellos se negaron y se bajaron del auto.

Ante tal situación, Dayton Webber huyó del lugar con el cuerpo de su víctima.

Dos horas después del homicidio, un habitante de Newport Church Road en Charlotte Hall, Maryland llamó al 911 para reportar el hallazgo de un cadáver un patio.

Los agentes acudieron al llamado y encontraron el cuerpo de Bradrick Michael Wells.

Posteriormente, los agentes obtuvieron una orden de aprehensión contra Dayton Webber, a quien localizaron en Charlottesville, Virginia.

Dayton Webber, que jugó de forma profesional para la American Cornhole League, fue encontrado en un hospital cercano recibiendo tratamiento médico.

Luego de ser dado de alta, el jugador amputado de lanzamiento de sacos fue arrestado por agentes del Departamento de Policía del Condado de Albermale y acusado de ser fugitivo de la justicia.

Dayton Webber será extraditado a Maryland tras acusación de asesinato

El jugador de lanzamiento de sacos, Dayton Webber, será extraditado a Maryland donde enfrentará cargos de asesinato en primer y segundo grado.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que tuvieran información adicional al caso para que se comunicaran y aportaran su testimonio.

Esto debido a que la investigación contra Dayton Webber se mantiene abierta.