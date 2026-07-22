A 18 minutos de que iniciara la tercera audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el juez aprobó la fecha en que el juicio contra ambos iniciará en 2027.

Pero por otra parte, la defensa de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, externó que buscarán la inmunidad para el político y Cilia Flores, bajo el argumento de que era presidente cuando fue detenido por Estados Unidos.

Defensa de Nicolás Maduro buscará inmunidad para él y su esposa

En la tercera audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos, la defensa del expresidente confirmó que buscará inmunidad para él y su esposa.

Tras entregar el calendario sugerido por la defensa y la Fiscalía al juez Alvin Hellerstein, se aceptó una fecha de inicio de juicio, así como las fechas para las mociones y pruebas. Sin embargo, esto llevó a que abogados de Maduro externaran su interés por la inmunidad.

Según el reporte de la agencia EFE, la defensa del venezolano detenido en enero de 2026 acusado de narcoterrorismo, buscará la inmunidad de Nicolás Maduro, argumentando que era presidente de Venezuela cuando fue detenido.

Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela. (@NicolasMaduro)

A su perspectiva, se entregará esta moción antes de que la Fiscalía entregue las pruebas por lo que lo acusan de narcoterrorismo y otros delitos asociados al narcotráfico.

Esto, además abre la posibilidad a que Nicolás Maduro y Cilia Flores no tengan que someterse a una segunda ronda de mociones por la Fiscalía.

Sin embargo, esta decisión solo la podrá tomar el juez Hellerstein, y el siguiente paso, de ser aceptada la inmunidad, será el determinar en qué aspectos Maduro podrá usarla a su favor.

Pactan fecha para el inicio del juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores

La defensa del matrimonio venezolano buscará que el juez Alvin Hellerstein les de inmunidad, todo esto antes de la fecha que pactaron para el inicio del juicio.

Antes de la audiencia, la defensa y la Fiscalía entregaron el acuerdo por escrito con un calendario a Hellerstein para las mociones, entregas de pruebas y el juicio contra el venezolano.

Por ello, de forma preliminar, el juez determinó que el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores iniciará el 1 de junio de 2027.

Antes de ello, la Fiscalía entregará para el 22 de septiembre pruebas no clasificadas contra Nicolás Maduro, y el 15 de noviembre las clasificadas.

Asimismo, la defensa dijo que entregaría mociones, incluyendo la petición de inmunidad, antes de que llegue la fecha del juicio de Nicolás Maduro.