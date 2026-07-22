El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos podría iniciar en junio de 2027, debido a que la fiscalía y la defensa del ex presidente de Venezuela, llegaron a un nuevo acuerdo.

De acuerdo con lo indicado en un documento presentado ante un tribunal federal local, fue la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York la instancia que propuso que sea en 11 meses cuando arranque el juicio.

Sin embargo y a pesar de que la defensa de Nicolás Maduro habría expresado su postura a favor a la propuesta, será el juez federal Alvin Hellerstein quien fije el calendario del proceso judicial.

Juicio contra Nicolás Maduro (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Hasta junio de 2027 el juicio de Nicolás Maduro

Luego de que fue detenido en Caracas el 3 de enero de 2026, el juicio contra Nicolás Maduro ante las autoridades de Estados Unidos podría iniciar en junio de 2027.

La propuesta de calendario sería entregada de forma conjunta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la defensa procesal de Nicolás Maduro ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Ambas partes solicitaron al juez Alvin Hellerstein dicho margen de tiempo para que en ese laps, se realice la entrega, clasificación y revisión completa de las pruebas que sustentan la acusación penal.

Cabe destacar que los fiscales acusan al ex mandatario de delitos vinculados al narcotráfico, uso de armas de fuego y conspiración para cometer narcoterrorismo internacional durante más de dos décadas consecutivas.

De ser aprobada la fecha propuesta por el tribunal, Nicolás Maduro permanecerá encarcelado en una prisión ubicada en Brooklyn mientras se agotan las etapas previas fijadas para el proceso.

Juez decidirá calendario del juicio contra Nicolás Maduro

Pese a que las partes involucradas en el proceso ya habrían llegado a un acuerdo, el calendario para el inicio del juicio contra Nicolás Maduro deberá ser avalado por el juez federal Alvin Hellerstein.

Lo anterior debido a que evaluará el miércoles 22 de julio la propuesta de calendario conjunta y revisará las etapas de desahogo y mociones antes de confirmar si el juicio inicia en junio de 2027.

De momento se contempla que la defensa de Nicolás Maduro entregue sus primeros recursos legales en el mes de septiembre de 2026 para rebatir los señalamientos de la fiscalía.