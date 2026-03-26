Alvin Hellerstein es un reconocido juez federal en Estados Unidos, con una amplia trayectoria en casos de alta complejidad y relevancia internacional. A lo largo de su carrera, ha encabezado procesos vinculados a terrorismo, crimen organizado y litigios de gran impacto público .

Sin embargo, debido a su avanzada edad, su papel en el juicio contra Nicolás Maduro ha generado debate sobre su pertinencia para liderar un proceso de esta magnitud.

¿Quién es Alvin Hellerstein?

Alvin Hellerstein es un juez federal reconocido por su firmeza en casos relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, ha presidido procesos de alto perfil, como los juicios civiles derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (9/11) y el caso del exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal.

También ha supervisado la gestión de compensaciones para las víctimas del 9/11 y se ha distinguido por su independencia judicial, al desafiar incluso a administraciones presidenciales en temas de derechos civiles y debido proceso.

¿Qué edad tiene Alvin Hellerstein?

Alvin Hellerstein nació el 28 de diciembre de 1933. En 2026, tiene 92 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alvin Hellerstein?

Alvin Hellerstein fue esposo de Ethel Hellerstein durante gran parte de su vida, hasta el fallecimiento de ella en 2021. El juez mantiene una vida personal sumamente discreta y centrada en su fe y su labor judicial, siendo un miembro activo de la comunidad judía ortodoxa en Nueva York.

¿Qué signo zodiacal es Alvin Hellerstein?

Al haber nacido el 28 de diciembre, su signo zodiacal es Capricornio, perteneciente al elemento Tierra. Capricornio se asocia con la disciplina, la autoridad y la perseverancia.

¿Alvin Hellerstein tiene hijos?

Sí, tiene hijos y nietos. Aunque la información específica se mantiene bajo reserva por protocolos de seguridad del Servicio de Alguaciles de EE. UU. (debido a la sensibilidad de sus casos), se sabe que su familia es su principal soporte fuera del tribunal.

¿Qué estudió Alvin Hellerstein?

Alvin Hellerstein cursó sus estudios en la Bronx High School of Science y posteriormente se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

¿En qué ha trabajado Alvin Hellerstein?

Alvin Hellerstein es conocido por su vasta experiencia tanto en el sector privado como en el servicio militar y judicial. Su trayectoria completa incluye: