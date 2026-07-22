Tras la detención de Nicolás Maduro en diciembre de 2026, hoy 22 de julio de 2026 el expresidente de Venezuela, tendrá su tercera audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Pero ¿qué pasará en la audiencia de hoy de Nicolás Maduro? Te explicamos lo que se determinará este 22 de julio.

¿Qué ocurrirá en la audiencia de Nicolás Maduro hoy? Se determinarán fechas cruciales

Nicolás Maduro tendrá su tercera audiencia hoy en Nueva York, en donde se determinará la fecha en que iniciará el proceso para la entrega de mociones para el juicio en su contra.

Sin embargo, esta audiencia no es únicamente para Nicolás Maduro, pues recordemos que su esposa Cilia Flores, también está llevando el mismo proceso que el expresidente de Venezuela.

Corte Federal donde será la audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York. (Ryan Murphy/AFP / Getty Images via AFP)

En esta audiencia se revisará el proceso y se acordará la fecha en que dará inicio el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo, se informó desde Nueva York para Azucena Uresti.

“Se prevé que se haga la aprobación del calendario procesal que propuso a última hora de ayer la Fiscalía junto con la Defensa”. Alejandro Rincón, reportero.

Según lo previsto, se cree que de septiembre a junio del 2027, “se entreguen las mociones necesarias”. Es decir, el juicio a Nicolás Maduro y su esposa, iniciará a mediados del próximo año.

Asimismo, se informó que en esta tercera audiencia también se podrían discutir los “estatus” de ambos acusados, así como otras generalidades que se deben hablar antes del juicio.